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Минздрав поправил программу для оформления электронных справок о вакцинации

Автор: Артур Родивилов

Министр здравоохранения Олег Ляшко рассказал, что его ведомство поправило программу для оформления электронных справок о вакцинации. Ранее в ней были зафиксированы ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Украина".

По его словам, сейчас идут изменения в информационную систему здравоохранения по получению справок о вакцинации.

"Мы эти ошибки знаем. Сейчас вносим изменения в программное обеспечение медицинской информационной системы, чтобы она автоматически не позволяла писать другие вещи" - сказал Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, как получить международное свидетельство о вакцинации от COVID.

Кроме того, детально расписывало, как получить цифровой сертификат.

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