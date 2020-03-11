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Минздрав получил 43 подозрения на коронавирус, один образец исследуют

Новости » Происшествия     11.03.2020 - 12:22
Минздрав получил 43 подозрения на коронавирус, один образец исследуют
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как отмечается, 41 образец получил отрицательный результат

По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом, из которых 1 подтвержден (3 марта), еще 1 образец находится на стадии исследования. Об этом говорится в пресс-службе Минздрава.

Как отмечается, 41 образец получил отрицательный результат.

"Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекции, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки стоит 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%", - советуют в Минздраве.

Отметим, в Киеве вводится карантин из-за коронавируса, в связи с этим будет запрет массовых мероприятий и закрытие школ.

Добавим, Министерство иностранных дел Украины, на фоне увеличения количества заболеваний коронавирусом, опубликовало рекомендации гражданам, находящимся в Японии и Израиле, или собирающимся путешествовать в эти страны.

Ранее заместитель министра здравоохранения Британии и депутат-консерватор Надин Доррис сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. Она заявила, что приняла все рекомендованные меры предосторожности, и, после обнаружения, самостоятельно изолировалась дома.

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Новости Украины КоронавирусМинистерство здравоохранения Украины
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