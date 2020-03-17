Минздрав получил 140 подозрений на коронавирус, сейчас 42 образца исследуют

Всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на коронавирус, из них исследуют 42. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Вместе с тем, по состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

"Всего с начала 2020 году в Центр общественного здоровья поступило 140 сообщений о подозрении на COVID-19 (7 случая - подтверждены лабораторно, 89 - отрицательные, коронавируса нет, 42 - исследуется)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицков ОГА сообщили, что по состоянию на 10:00 у всех пациентов с подтвержденным коронавирусом COVID-19 температура тела в пределах нормы.

Добавим, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на внеочередном заседании Рады заявил, что инфекционных коек в больницах будет недостаточно, в случае массового заражения украинцев коронавирусом. Ляшко заявил, что Минздраву нужно знать, как перепрофилировать другие учреждения здравоохранения в случае массового заражения украинцев коронавирусом.