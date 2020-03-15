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Минздрав получил 12 новых сообщений о подозрении на коронавирус

Новости » Общество     15.03.2020 - 11:21
Минздрав получил 12 новых сообщений о подозрении на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сообщения о подозрении на COVID-19 поступили 14 марта

На протяжении прошлых суток, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступили 12 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, вчера подозрения на заболевание коронавирусом были зафиксированы в Черновицкой (5 подозрений), Ровенской (3), Черкасской (1), Волынской (1), Киевской (1) и Тернопольской (1) областях. Всего с начала года в Центр поступили 79 сообщений о подозрении на COVID-19.

"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - добавили в Минздраве.

Кроме того, по состоянию на утро 15 марта в Украине не подтвержден ни один новый случай коронавируса COVID-19. В Украине по-прежнему официально подтверждены 2 случая в Черновицкой области и один летальный в Житомирской.

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте из-за вспышки коронавируса в отелях курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада на карантин отправили украинских туристов. Граждане Украины вернутся домой после окончания карантина, если лабораторные тесты на COVID-19 окажутся отрицательными.

Также РБК-Украина писало, что в Узбекистане был подтвержден первый случай коронавируса. Болезнь диагностировали у мужчины, который недавно вернулся из Франции.

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