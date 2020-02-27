Минздрав Польши отрицает появление коронавируса в стране

Министерство здравоохранения Польши опровергло информацию СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, приехавшей из Таиланда. Об этом заявил представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, пишет Wpolityce.

Андрусевич заявил, что в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако, они не подтверждены.

Ранее сообщалось, что в Польше зафиксирован первый случай коронавируса. В связи с плохим самочувствием 22 февраля 25-летняя девушка вернулась в Польшу из Таиланда, где находилась почти месяц. У нее были выраженные симптомы ОРВИ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

Также РБК-Украина сообщало, что в Швейцарии подтвердили три новых случая инфицирования китайским коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 12:00 27 февраля коронавирусом в Швейцарии заразились 4 человека. Отметим, что еще утром сообщалось об одном случае инфекции в стране.