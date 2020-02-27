ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав Польши отрицает появление коронавируса в стране

Новости » Общество     27.02.2020 - 15:28
Минздрав Польши отрицает появление коронавируса в стране
Иллюстративное фото (freepik)

В стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако, они не подтверждены

Министерство здравоохранения Польши опровергло информацию СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, приехавшей из Таиланда. Об этом заявил представитель службы здравоохранения Польши Войцех Андрусевич, пишет Wpolityce.

Андрусевич заявил, что в стране есть 47 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, однако, они не подтверждены.

Ранее сообщалось, что в Польше зафиксирован первый случай коронавируса. В связи с плохим самочувствием 22 февраля 25-летняя девушка вернулась в Польшу из Таиланда, где находилась почти месяц. У нее были выраженные симптомы ОРВИ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.

Также РБК-Украина сообщало, что в Швейцарии подтвердили три новых случая инфицирования китайским коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 12:00 27 февраля коронавирусом в Швейцарии заразились 4 человека. Отметим, что еще утром сообщалось об одном случае инфекции в стране.

В Швейцарии резко возросло число зараженных коронавирусом На Донбассе усилили меры на КПВВ из-за коронавируса
Новости Украины ПольшаКоронавирусЭпидемия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь