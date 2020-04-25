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Минздрав пока не планирует привлекать к борьбе с коронавирусом студентов-медиков

Новости » Коронавирус     25.04.2020 - 11:18
Минздрав пока не планирует привлекать к борьбе с коронавирусом студентов-медиков
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Студентов могут привлечь к работе в случае нехватки медиков

Министерство здравоохранения пока не планирует привлекать студентов-медиков к работе по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов на брифинге в субботу, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, студентов и интернов хотели привлекать только на добровольных началах для организационно-технических мероприятий по борьбе с коронавирусом, и они заполнили соответствующие анкеты.

"Но на сегодня такой необходимости нет. У нас вполне хватает наших медицинских работников. Но если возникнет такая необходимость, у нас есть все данные о добровольцах, которые они заполнили, и они сразу будут привлечены. Эта работа ведется на уровне регионов, соответствующими лицами в департаментах здравоохранения", - сообщил Степанов.

Напомним, в марте главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав планирует привлечь к борьбе с коронавирусом студентов-медиков. Таким образом в министерстве рассчитывали оказать помощь врачам, поскольку ожидалось, что примерно 5-7% людей, инфицированных коронавирусом, будут попадать в реанимации.

Отметим, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 478 новых случаев COVID-19, а общее число инфицированных составляет 8125 человек. При этом 10 случаев подтвердили в аннексированном Крыму, среди которых два медика.

В Киеве зафиксировали 37 новых инфицированных коронавирусом, один летальный случай В Крыму за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев COVID-19
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