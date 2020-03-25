ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав подтверждает пятый летальный случай от коронавируса в Украине

Новости » Общество     25.03.2020 - 23:34
Минздрав подтверждает пятый летальный случай от коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Умерла женщина в Ивано-Франковской области

Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает пятый летальный случай от коронавируса по состоянию на вечер четверга, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности отмечается, что сегодня в Ивано-Франковской области умерла женщина, которая была доставлена в больницу 23 марта вместе с мужем. Медики заподозрили коронавирусную инфекцию.

"Женщина долго занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она умерла за сутки. Инфицирование на COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти", - отметили в Минздраве.

Сообщается, что муж умершей сейчас продолжает находиться в больнице, его состояние средней степени тяжести.

Напомним, в Украине количество заболевших коронавирусом COVID-19 возросло до 145 человек. В течение 25 марта за сутки было выявлено 32 новых случая.

Как заявил в видеообращении министр здравоохранения Илья Емец, количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим из-за неготовности медицинской системы.

ВОЗ: для борьбы с коронавирусом необходимы агрессивные меры В Одессе подтвердили три новых случая COVID-19
Новости Украины вирусзаражениеКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь