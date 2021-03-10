Минздрав подтвердил регистрацию вакцины от коронавируса Sinovac

Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию в Украине вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Coronavac . Это уже третья вакцина, одобренная для использования в Украине.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, данное решение было принято на основе изучения материалов, которые были предоставлены производителем, а именно регистрационных удостоверений, а также проведения анализа "польза-риск".

"Вчера Министерством здравоохранения было принято решение о государственной регистрации для экстренного медицинского применения под обязательством вакцины для профилактики COVID-19 производства компании Sinovac Coronavac", - сообщил Иващенко.