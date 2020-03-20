Минздрав подтвердил первое выздоровление от коронавируса в Украине

Минздрав Украины подтвердил выздоровление первого пациента от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Минздраве отметили, что повторный лабораторный анализ на коронавирус показал отрицательный результат, то есть инфекции не обнаружено.

"Сегодня пациента выписывают из больницы, и он может вернуться домой", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в министерстве отметили, что по стандартам ВОЗ, выздоровевшим и является безопасным для окружающих, если два теста подряд показывают отрицательный результат.

Ранее об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он это назвал одной из лучших новостей за последние дни.

Напомним, в Украине с начала года зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. После первого выздоровления их осталось 25.

Кроме того, с 19 марта в Центр общественного здоровья поступило 56 подозрений на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с сотрудниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах. Сейчас чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях - Черновицкой, Житомирской и Киевской.

Отметим, что первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина рассказал, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.