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Минздрав планирует закупить автоматические системы для тестирования на COVID-19

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины получило от Кабинета министров 160 млн гривен. На эти средства ведомство планирует закупить автоматические системы для тестирования на коронавирус.

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Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, говорится в материале "Без очереди. Будут ли частные лаборатории тестировать на COVID-19 бесплатно".

По его словам, такое оборудование должно не только ускорить тестирование, но и позволит решить проблему дефицита лабораторного персонала.

"Планируем увеличивать мощности исключительно за счет автоматических станций. Это сократит и время ожидания результата", - отметил Ляшко.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины намерено за счет частных лабораторий сократить срок осуществления тестирования на коронавирус. На привлечение частных лабораторий уже выделили 100 млн гривен.

Кроме того, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения нации Михаил Радуцкий заявил, что в декабре в Украине может быть 400 тысяч активных больных коронавирусом, если текущая динамика заболеваемости сохранится.

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