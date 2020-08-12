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Минздрав планирует возобновить производство вакцин в Украине

Среда 12 августа 2020 12:46
Минздрав планирует возобновить производство вакцин в Украине
Фото: лекарства и шприц (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Этот вопрос был обсужден с учеными и представителями фармацевтических компаний

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине планируют возобновить производство вакцин. Этот вопрос он обсудил с представителями фармацевтических компаний, а также учреждений Национальной академии наук

Об этом Максим Степанов заявил на брифинге.

По его словам, Украине нужно собственное производство вакцин.

"У нас сейчас есть четкое понимание, как потом выльется в стратегию относительно начала производства вакцин на территории страны, на наших мощностях, с одной стороны. С другой стороны, это задача максимально создать условия для наших ученых, чтобы они, действительно, начали создавать вакцины”, - сказал Степанов.

Он отметил, что на прошлой неделе состоялась встреча с представителями фармацевтических компаний “Фармак”, “Лекхим”, "Биолек", а также с учеными Института микробиологии и вирусологии НАНУ, на которой обсуждался вопрос возобновления производства вакцин в Украине.

Напомним, в Украине по состоянию на сегодня четыре фармацевтические компании тестируют препараты для лечения коронавируса.

Кроме того, со следующего года Украина может получить 8 млн доз вакцины от коронавируса; как пояснил главный санврач Виктор Ляшко, это стало возможным благодаря механизму COVAX.

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