Минздрав планирует начать массовое тестирование населения на коронавирус

В Министерстве здравоохранения планируют начать массовое тестирование населения на заболевание коронавирусом в Украине. Об этом заявил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Санитарный врач уточнил, что тестирование на наличие коронавирусной инфекции будет внедряться в несколько этапов.

"Планируем (массовое тестирование, - ред.). Но мы должны оценивать способности системы здравоохранения, лабораторной сети и экономическое состояние страны. Мобильные бригады у нас также будут и места для мобильного тестирования, куда можно будет приехать на автомобиле и сдать тест... Это вторая очередь развертывания тестирований. Это запланировано, когда мы загрузим на 30 тысяч исследований первую очередь", - заявил Ляшко.

По его словам, сегодня тестированию подлежат в первую очередь люди, у которых есть симптомы заболевания.

"Когда мы говорим, есть ли у нас возможность всем начать сплошное тестирование и изолировать вовремя даже бессимптомных носителей. Мы пошли другим путем, второй стратегией: мы изолируем всех. Просим всех мобилизоваться и оставаться дома. Это также будет влиять, даже без тестирования. Мы 14 дней проходим обсервацию дома и это приводит к невозможности передачи болезни", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.