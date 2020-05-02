ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав передал в регионы почти 900 тысяч тестов на коронавирус, - Степанов

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 09:59
Минздрав передал в регионы почти 900 тысяч тестов на коронавирус, - Степанов
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

По его словам, тестирование на коронавирус - бесплатное

Министерство здравоохранения передало регионам всего почти 900 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, количество переданных тестов в области зависит от уровня заболеваемости.

"На сегодня передано в регионы уже 867 тысяч ПЛР-тестов. У нас не существует регионов, где бы были бы проблемы с остатками, чтобы не хватало ПЛР-тестов. Стоимость ПЛР - тестирования - бесплатная", - сказал Степанов.

Ранее он заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать ослабление карантинных ограничений. По его словам, карантин помог избежать пика заболеваемости коронавирусом.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что карантин помог Украине избежать повторения итальянского сценария, где медлили с карантином. По его словам, если бы не карантин в Украине, то сложилась бы ситуация, когда врачи должны были бы выбирать, какого больного госпитализировать.

Отметим, число подтвержденных случаев коронавируса в Украине сегодня превысило 11 тысяч человек. При этом за последние сутки COVID-19 выявили у 550 человек. Больше всего заболевших в Киеве и Черновицкой области.

В Украине уже больше 11 тыс. случаев заражения COVID-19: список по областям Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Новости Украины Коронавирус
News
On Top