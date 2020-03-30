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Минздрав ожидает еще около 100 тысяч ПЦР тестов для диагностики коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 10:45
Минздрав ожидает еще около 100 тысяч ПЦР тестов для диагностики коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Тесты позволят провести 2 млн исследований ПЦР на коронавирус

Министерство здравоохранения ожидает еще около 100 тысяч тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР) для диагностики коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ПЦР-тесты позволят провести 2 млн исследований на коронавирус.

"Сейчас каждая вирусологическая лаборатория может проводить как минимум 200 тестов в сутки. В то же время есть лаборатории гораздо мощнее, которые могут до 2 тысяч тестов делать в сутки. Мы создали экспертную бригаду из ведущих вирусологов Украины, сегодня проезжают по всем лабораториям и помогают им настроить алгоритмы тестирования. Тестами мы обеспечены. Было 50 тысяч. Сегодня ожидается поставка еще 100 тысяч тестов для ПЦР диагностики. Еще ожидается в дальнейшем около 20 тысяч наборов, которые позволят провести 2 миллиона исследований для ПЦР диагностики", - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Украине официально подтверждено 480 случаев коронавируса. При этом 11 случаев стали летальными, еще 6 человек выздоровели.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения создали 567 медицинских бригад, которые будут выезжать для проведения теста на коронавирус. Бригады будут выезжать на место дислокации пациента и забирать образцы.

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