Минздрав оценил риски распространения коронавируса в Украине

Риски распространения коронавируса от инфицированного мужчины по территории Украины являются незначительными. Об этом заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее в Черновцах зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом в Украине.

"Риски, что от этого лица пойдет распространение по территории Украины незначительные", - заявила Скалецкая.

Напомним, вирус был выявлен у мужчины в Черновцах, которые ранее вернулся с Италии. У мужчины обнаружили симптомы заболевания 28 февраля, на следующий день он был госпитализирован. 2 марта, завершилось исследование анализов. Сейчас мужчина госпитализирован, у него лихорадка и сухой кашель.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Украины создало специальный сайт со всей актуальной информацией о коронавирусе. Также премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина была готова к коронавирусу и призвал не поддаваться панике.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) при необходимости может предоставить Украине больше тестов для диагностики коронавируса. При этом в Украине заявили, что имеют достаточное количество тестов на данный момент.