Минздрав опубликовал список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны

Во время войны организм человека более уязвим, чем в обычное время, поэтому требует дополнительной защиты. Эту защиту могут обеспечить прививки, которые бывают как обязательными, так и рекомендованными, хотя пренебрегать никакими из них не только не желательно, а часто и опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Telegram.

Так, в Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней:

туберкулеза;

гепатита В;

коклюша;

дифтерии;

столбняка;

полиомиелита;

гемофильной инфекции;

кори;

краснухи;

"свинки".

Есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

ротавирусная инфекция;

пневмококковая инфекция;

менингококковая инфекция;

ветряная оспа (ветрянка);

гепатит А;

вирус папилломы человека;

грипп.

"Прививка от них рекомендована, сделать их можно за свой счет. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны", - советуют врачи.