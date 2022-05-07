Минздрав опубликовал список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны

Во время войны организм человека более уязвим, чем в обычное время, поэтому требует дополнительной защиты. Эту защиту могут обеспечить прививки, которые бывают как обязательными, так и рекомендованными, хотя пренебрегать никакими из них не только не желательно, а часто и опасно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Telegram.
Так, в Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней:
Есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:
"Прививка от них рекомендована, сделать их можно за свой счет. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны", - советуют врачи.
Как сообщалось, около 100 тысяч жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.
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