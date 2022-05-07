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Минздрав опубликовал список инфекций, от которых желательно вакцинироваться во время войны

Фото: от каких инфекций лучше вакцинироваться во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Во время войны организм человека более уязвим, чем в обычное время, поэтому требует дополнительной защиты. Эту защиту могут обеспечить прививки, которые бывают как обязательными, так и рекомендованными, хотя пренебрегать никакими из них не только не желательно, а часто и опасно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения в Telegram.

Так, в Украине обязательны прививки против 10 опасных болезней:

  • туберкулеза;
  • гепатита В;
  • коклюша;
  • дифтерии;
  • столбняка;
  • полиомиелита;
  • гемофильной инфекции;
  • кори;
  • краснухи;
  • "свинки".

Есть еще ряд опасных инфекций, от которых можно вакцинироваться в Украине. Среди них:

  • ротавирусная инфекция;
  • пневмококковая инфекция;
  • менингококковая инфекция;
  • ветряная оспа (ветрянка);
  • гепатит А;
  • вирус папилломы человека;
  • грипп.

"Прививка от них рекомендована, сделать их можно за свой счет. Не пренебрегайте своей безопасностью в условиях войны", - советуют врачи.

Как сообщалось, около 100 тысяч жителей Мариуполя находятся в постоянной опасности, рискуя подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку.

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