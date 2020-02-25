Минздрав опубликовал рекомендации для защиты от коронавируса

Для защиты от коронавируса украинцам советуют избегать контактов с людьми с признаками высокой температуры и кашлем. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Министерства здравоохранения.

В частности, на сайте Минздрава опубликовано видео, в котором говорится о том, как снизить риск инфецирования новым типом коронавируса. Украинцам советуют, прежде всего, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки температуры и кашель.

Также украинцам рекомендуют правильно использовать медицинские маски и средства индивидуальной защиты (особенно в медицинских учреждениях), мыть руки с водой и мылом или дезинфицировать средством на основе спирта.

Кроме того, Минздрав советует избегать контакта с продуктами животноводства, домашними или дикими животными, чтобы предотвратить передачи вируса от них. После контакта тщательно мыть руки, а во время приготовления пищи тщательно обрабатывать мясные продукты.

Напомним, ранее в Закарпатской области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который контактировал с выходцами из Китая на рынке в Венгрии. По результатам обследования, коронавирус у него не выявили.

С сегодняшнего дня на границе с Венгрией начался температурный скрининг людей, которые едут в Украину.