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Минздрав объяснил, кому показано лечение коронавируса в стационаре

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения объяснили, кому предусмотрено лечение коронавируса только в стационаре. В Минздраве назвали группы риска.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

У пациентов, которые в группе риска:

  • тяжелые хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы;
  • почечная недостаточность;
  • иммуносупрессивные состояния (первичный и вторичный иммунодефициты);
  • тяжелые аллергические заболевания или состояния;
  • аутоиммунные заболевания.

Пациенты с симптомами, которые характеризуют средне-тяжелое и тяжелое течение:

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  • удушье;
  • затрудненное дыхание;
  • кровохарканье;
  • желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, диарея);
  • изменение психического состояния (спутанность сознания, заторможенность) и др.

Пациенты, у которых температура тела выше 38 градусов, также должны получать медицинскую помощь в стационаре.

Решение о месте лечения принимает не пациент, а семейный врач. Или бригада ЭМП, которую вызывают в случае резкого ухудшения состояния.

Напомним, в Украине антирекорд по коронавирусу, выявили 4753 новых заражения.

О возможности возвращения жесткого карантина в Украине говорится в материале "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".

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