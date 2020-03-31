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Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 11:18
Минздрав обнародовал возрастную статистику больных коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего зараженных коронавирусом людей в возрасте от 30 до 59 лет

По состоянию на утро 31 марта, из всех граждан, которые заболели коронавирусной болезнью в Украине, 51% - составляют женщины. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что больше всего зараженных людей в возрасте от 30 до 59 лет.

"Возрастная структура распределения всех заболевших: наибольшее количество в процентном отношении - мы имеем сегодня людей в возрасте от 30 до 59 лет - около 60% всех случаев коронавирусной болезни зарегистрированы в этой возрастной категории. По распределению женщины-мужчины, 51% - женщины, 48% - мужчины", - сказал Ляшко.

Напомним, сегодня утром Минздрав обновил данные по количеству зараженных. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных (2 за последние сутки), 8 пациентов выздоровели. За сутки было проверено 69 новых случая.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы после возвращения из-за границы будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию из-за угрозы коронавируса.

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