Минздрав обнародовал статистику смертности в ДТП

Як би ви не поспішали встигнути зробити всі справи, не забувайте про безпеку. Аварії на дорогах стаються щодня. В Україні лише за дев’ять місяців цього року зафіксовано понад 108 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло 2 266 людей. Вчора був Світовий день пам'яті жертв ДТП. Не забуваймо про прості правила безпечної поведінки на дорозі водіїв, пасажирів та пішоходів. Використовувати пасок безпеки — здорова звичка В Україні ремені безпеки використовують 23% автомобілістів (https://goo.gl/yMctPL). До прикладу, у Франції — це 99%, Чехії — 97%, Словенії — 93%, Польщі — 83 % (https://goo.gl/rS3oZP). Пристібатися в дорозі — найбільш дієвий засіб захисту водіїв і пасажирів. За даними ВООЗ, вони зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, на задньому сидінні — на 25-75%. Захистіть себе та близьких та не вірте у міфи про те, що під час аварії безпечніше вистрибнути з автомобіля на ходу, аніж пристебнутися — https://goo.gl/S3Lnwz Не перевищуйте швидкість Якщо автомобіль рухається зі швидкістю менше ніж 50 км/год, ризик загибелі пішоходів складає 20%, тоді як при 80 км/год – майже 60%. Це також мінімізує ризики для водія та пасажирів в автомобілі. З початку року максимальна швидкість в населених пунктах в Україні обмежена до 50 км/год. Не користуйтеся мобільним телефоном за кермом Для водіїв, які відволікаються на мобільний телефон під час кермування, навіть є спеціальне слово - «смомбі». Це поєднання слів «смартфон» та «зомбі». Не будьте смомбі! При швидкості в 50 км/годину водій, що відволікається принаймні на 2 секунди на розмову мобільним телефоном або написання повідомлення, проїжджає наосліп 28 метрів шляху. Це дуже небезпечно, адже на дорозі є безліч непередбачуваних факторів, від яких ми не застраховані. Випивши, не сідайте за кермо В Україні через ДТП щодоби гине 10-11 людей, із них – одна дитина. Це — один з найвищих показників в Європі. Однією з найбільш поширених причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Використовуйте автокрісло для дитини У багатьох країнах світу, наслідки автомобільних катастроф є однією з провідних причин дитячої смертності та травматизму. Близько 500(!) дітей гинуть щодня в автомобільних катастрофах. Ці ризики можна суттєво зменшити, якщо уважно підійти до вибору дитячого автокрісла. Існує велика кількість статистичних даних, які вказують, що правильний вибір та фіксація дитини в кріслі може зберегти життя навіть в дуже складних аваріях. Про те, як підібрати автокрісло для дитини — https://goo.gl/g64JRV. Дотримуйтесь правил дорожнього руху Кожен відповідальний за безпеку на дорозі. Пам’ятайте про це, коли вирішуєте чи перебігти дорогу на червоне світло світлофора чи зачекати. P.S. Не забудьте “перевзутись” у зимові шини! Центр громадського здоров'я МОЗ України Міністерство охорони здоров'я України Відео — соціальна реклама про безпеку за кермом від Molodiya Festival. Більше відео можна переглянути тут: https://goo.gl/zqYmDU #абивибулиздорові