Минздрав обнародовал новые данные о распространении коронавируса: число жертв растет

Число жертв коронавируса в мире по состоянию на утро 5 февраля 2020 года выросло, сейчас зафиксировано 493 летальных случая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, всего в мире зарегистрировано 24 505 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции.

"Кроме Китая случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по оценкам ВОЗ риски распространения коронавируса в Китае остаются очень высокими, а на региональном и глобальном уровнях - высокими.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам эксперта Всемирной организации здравоохранения Джона Маккензи, китайские власти недостаточно быстро сообщали о новых случаях коронавируса.

Кроме того, сообщалось, что руководство Китая признало, что реакция страны на вспышку коронавируса была недостаточно хорошей.