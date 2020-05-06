Минздрав обнародовал данные по заболеваемости детей COVID-19

Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом подтверждено среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в своем Telegram-канале.

По данным Минздрава, в возрастной группе 10-14 лет по состоянию на сегодня зафиксировано 211 случаев заболевания COVID-19, при этом 31 ребенок уже выздоровел. В целом в Украине лабораторно подтверждено 881 случай инфицирования детей, 137 - выздоровели.

Больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зафиксировано в:

Киеве - 102 заболели, 2 выздоровели;

Киевской области - 86 заболели, 5 выздоровели;

Черновицкой области - 177 заболели, 29 выздоровел;

Ровенской области - 55 заболели, 2 выздоровели;

Тернопольской области - 61 заболел, 12 выздоровели.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что за минувшие сутки в Украине было подтверждено 24 случая инфицирования коронавирусом детей. При этом Степанов отмечал, что общее количество инфицированных детей - 905.

Также РБК-Украина писало, что количество новых случаев коронавируса в Украине выросло после трехдневного спада. За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили почти 500 случаев заражения коронавирусом.