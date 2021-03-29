Минздрав обещает начать внедрение COVID-паспортов сразу после финального решения ЕС

В настоящее время функционал министерства здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать "цифровые зеленые сертификаты" (Digital Green Certificate) по принятым в Украине стандартам. Внедрение в Украине начнется сразу после финального решения в Евросоюзе по запуску такого документа.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер на своей странице в Facebook.

"Сейчас функционал органов здравоохранения в Украине потенциально позволяет выдавать необходимые документы, но пока по принятому в Украине стандарту. Министерство здравоохранения Украины сделало шаг на опережение. Поэтому смотрим, какое будет финальное решение и сразу начнем внедрение в Украине", - отметил Кучер. Он сообщил, что Минздрав внимательно следит за новостями из Евросоюза, где на днях Еврокомиссия презентовала проект "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate). Сертификаты должны стать стандартизированным документом, содержащим доказательства вакцинации от коронавируса, или отрицательного теста (ПЦР или быстрого антиген-теста), или же доказательство, что человек переболел COVID-19.