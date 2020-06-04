Минздрав назвал причины вспышки коронавируса в Украине

Одной из причин является ослабление карантина
Число зараженных коронавирусом в Украине растет из-за несоблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения. Также причиной является ослабление карантинных ограничений.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, в случае несоблюдения рекомендаций министерства, увеличивается риск заболевших.
"Действительно, за снятием карантинных ограничений (стоит увеличение числа инфицированных, - ред.), но с другой стороны надо придерживаться рекомендаций Минздрава", - заявил он.
Напомним, последние два дня в Украине растет число новых случаев коронавируса.
В частности, сегодня в стране зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за сутки заразились около 600 человек.
В тот же момент, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" анонсировала первый внутренний рейс после карантина.
РБК-Украина писало, что с 5 июня в Украине начинается очередной этап ослабления карантина.
Автор: Анастасия Рокитна