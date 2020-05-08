Минздрав назвал области, где зафиксировано наибольшее число новых случаев COVID-19

Минздрав назвал области, где за последние сутки зафиксировали больше всего случаев коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области.

"Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области - 65, Черновицкой - 49, Закарпатской - 44 областях и городе Киеве - 46", - заявил Степанов.

Напомним, в Минздраве Украины сообщили о количество зараженных инфекцией по состоянию на 8 мая, за сутки заразились 504 человек. Отметим, в Украине второй день фиксируют более полутысячи новых случаев COVІD-19.

Также за последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. За последние сутки вылечились 310 человек.

РБК-Украина писало, что во Львовской области заразились коронавирусом за сутки 65 человек, собирают штаб быстрого реагирования. Всего в Львове и области подтверждено 660 случаев инфицирования.