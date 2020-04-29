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Минздрав назвал единственный источник выявления коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 10:27
Минздрав назвал единственный источник выявления коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве не введено тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено

В Украине единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем, Степанов заявил, что в Минздраве не введено тестирование с помощью экспресс-тестов, однако это не запрещено.

"В соответствии со стандартами, в том числе тестирования, которые утверждены Минздравом, единственным источником установления диагноза "коронавирусная болезнь" является именно ПЦР-тестирование", - заявил он.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине исследовано 104 544 образца методом ПЦР.

Отметим, на сегодня зарегистрировано 9 866 случаев коронавирусной инфекции, из них 456 в течение последних суток.

Ранее РБК-Украина писало, что по результатам аудита системы здравоохранения будет предложен механизм реформирования медицины. Минздрав в ходе аудита системы здравоохранения пытался изучить проблемы, которые возникли после старта второго этапа медреформы.

Добавим, что это аудит длится уже 15 дней, его запустили 14 апреля после "тревожных" сигналов, которые МИНЗДРАВ получал из регионов.

Минздрав завершает аудит системы здравоохранения: будет предложен механизм реформирования медицины Лабораторное оборудование ОНМедУ покроет потребность в тестировании на COVID-19, - Запорожан
Новости Украины КоронавирустестированиеМинистерство здравоохранения Украины
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