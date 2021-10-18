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Минздрав Латвии призвал ввести жесткий локдаун в стране из-за COVID

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Рига, Понедельник 18 октября 2021 17:53
Минздрав Латвии призвал ввести жесткий локдаун в стране из-за COVID Фото: Минздрав Латвии призвал ввести жесткий локдаун в стране (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс призвал власти страны ввести строгие ограничительные меры, которые сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%. В Латвии количество госпитализированных с COVID превысило 1100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Латвии.

По данным ведомства, действующие ограничения обеспечивают сокращение количества контактов всего на 5-10%.

Минздрав предлагает ограничить любые спортивные, развлекательные, культурные, любительские, общественные, религиозные и оздоровительные собрания и мероприятия. В помещении и на открытом воздухе планируется разрешать собираться не более 10 человек из двух домохозяйств.

При этом Минздрав предлагает перевести на удаленную работу всех, кроме занятых на производстве, в строительстве, в критической инфраструктуре и обеспечивающих непрерывность общественных функций.

Также рекомендуется продлить дистанционное обучение школьников еще на три недели. При этом очные образовательные и внеклассные мероприятия будут проводиться в очном формате.

Кроме того, глава Минздрава рекомендует сократить рабочий день до шести часов и ввести комендантский час с 19:00 до 6:00. Он также выступает за ужесточение контроля за соблюдением ограничительных мер.

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