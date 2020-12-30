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Минздрав Кипра запретил ходить в гости из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Кипр, Среда 30 декабря 2020 00:08
Минздрав Кипра запретил ходить в гости из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Фото: флаг Кипра (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Минздрав Республики Кипр фиксирует рост новых случаев заражения коронавирусом и увеличение числа пациентов в больницах. Власти решили немедленно ввести на острове серию новых ограничений, включая запрет на поход в гости.

Об этом сообщает телеканал Sigma.

Речь идет о введении локдауна, выходе из дома только по СМС и резком сокращении контактов, начиная с вечера вторника, 29 декабря.

При этом Минздрав сделал два исключения: пребывание непостоянных жителей в домах и квартирах легализуется при условии, если оно совершается "с целью опеки над несовершеннолетними и инвалидами" на тот период времени, когда родителям или постоянным опекунам необходимо находиться на рабочих местах вне дома, а также "для оказания помощи лицам, не способным к самообслуживанию".

В последнем случае имеется в виду доставка лекарств, продуктов питания и обеспечение непосредственного ухода, но при условии непродолжительного пребывания в чужом жилище и обязательного соблюдения всех необходимых мер личной гигиены, чтобы не допустить заражения опекаемых.

Единственным днем в период до 10 января, когда этот режим будет ослаблен, станет предновогодний день 31 декабря, когда в доме смогут присутствовать до 10 человек.

Напомним, с 1 марта 2021 года Кипр поделит страны на четыре зоны, в зависимости от принадлежности к которым будут мягче или жестче требования для приезжающих из этих государств.

Ранее сообщалось, что правительство Кипра приняло решение разрешить туристам, которые вакцинировались от коронавируса, въезжать на территорию страны без негативного ПЦР-теста. Нововведение вступит в силу 1 марта следующего года.

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