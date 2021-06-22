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Минздрав Индии раскрыл особенности штамма коронавируса "дельта плюс"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минздрав Индии отнес штамм коронавируса "дельта плюс" к вызывающим озабоченность и призвал власти штатов принять меры по сдерживанию его распространения. В ведомстве также назвали основные характеристики нового варианта COVID-19.

Об этом сообщает The Hindustan Times.

Как отмечает издание, вариант коронавируса "дельта плюс" теперь считается "вызывающим озабоченность". Этот вариант имеет следующие характеристики:

  • повышенную проницаемость;
  • более сильное связывание с рецепторами клеток легких;
  • возможное снижение ответа на антитела.

Властям индийских штатов ведомство рекомендовало принять немедленные меры по сдерживанию распространения штамма "дельта плюс". Среди них:

  • предотвращение скопления людей;
  • проведение масштабного тестирования;
  • массовая вакцинация населения.

В ведомстве отметили, что Индия входит число девяти стран, где обнаружен вариант "дельта плюс". Этот вариант также обнаружен в США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в индийском штате Махараштра. Он получил название "дельта плюс". Изначально Минздрав Индии отнес его в категорию мутаций, "вызывающий интерес".

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