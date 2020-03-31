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Минздрав: мы не хотим, чтобы в Украине состоялся пик коронавируса

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 10:29
Минздрав: мы не хотим, чтобы в Украине состоялся пик коронавируса
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

Украина хочет пройти период эпидемии по примеру Японии

Министерство здравоохранения пытается не допустить пика заболеваемости коронавирусом в Украине. Об этом заявили главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для предотвращения пиковой нагрузки на систему здравоохранения и были введены карантинные ограничения.

"Мы не хотим, чтобы в Украине состоялся пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и введены на опережение карантинные мероприятия, что позволяет нам растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни. Мы имеем определенные прогнозы, но мы делаем все возможное, чтобы этого пика не произошло. Чтобы мы шли, по примеру в Японии, шли с единичными случаями, с которыми спокойно будет справляться наша система здравоохранения", - сообщил Ляшко.

31.03.2020 Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції

Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 30 березня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире. На карте ежедневно обновляются статистические данные по лабораторно подтвержденных случаях заболевания; количеству больных; количеству тех, кто выздоровел.

Отметим, по состоянию на утро 31 марта в Украине лабораторно подтверждены 549 случаев коронавируса. За последние сутки количество заболеваний выросло на 69.

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