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Минздрав готовит третью волну больниц из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     27.06.2020 - 04:00
Минздрав готовит третью волну больниц из-за коронавируса
Фото: человек в маске (РБК-Украина)

В Украине заболеваемость коронавирусом растет, однако летальность снижается

В связи с ростом количества больных коронавирусом COVID-19 Министерство здравоохранения готовит больницы третьей волны. Только за последние сутки в Украине обнаружили более 1100 случаев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что средний показатель заполненности больниц пациентами с COVID-19 в Украине составляет 16%. При этом в некоторых медучреждениях остаются свободными 50-40% коек.

Министр отмечает, что чтобы уберечься от болезни - следует придерживаться советов и рекомендаций от Минздрава.

Степанов добавил, что показатель летальности вследствие осложнений от коронавируса в Украине все же снизился. В частности, и среди врачей. Цифры даже лучше, чем в некоторых европейских странах.

"На сегодня (показатель летальности - ред.) в Украине составляет 2,6%, тогда как в Германии - 4%, в Испании - 9,5%... Эффективность лечения, которая есть в нашей стране, намного лучше, чем в европейских странах.

Напомним, несколько дней назад Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне через COVID-19.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныбольницаКоронавирус
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