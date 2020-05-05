Минздрав фиксирует рост количества случаев бессимптомного течения СOVID-19

Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Подчеркивается, что это повышает угрозу распространения коронавируса.

"Министерство здравоохранения фиксирует увеличение количества случаев бессимптомного течения болезни, повышает угрозу распространения СOVID-19. А поэтому нужно соблюдать ограничительных мер и в дальнейшем. Вспышка коронавируса зафиксирован и в Одесской области, которая снова находится среди лидеров по количеству новых инфицированных", - указано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 4 мая в Украине зафиксирован рекордно низкий процент людей, заболевших СOVID-19.

Как писало РБК-Украина, ранее глава правительства спрогнозировал, что пик коронавируса в Украине завершится 8-9 мая. Премьер отметил, что с 11 мая ожидают уменьшение количества заболевших.

Подчеркнем, в Минздраве Украины заявляли, что карантинные ограничения позволили Украине избежать пика заболеваемости коронавирусом.