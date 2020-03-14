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Минздрав: экспресс-тесты на коронавирус есть только в двух регионах Украины

Новости » Общество     14.03.2020 - 18:03
Минздрав: экспресс-тесты на коронавирус есть только в двух регионах Украины
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В 9 регионах является ПЦР тест-системы

Быстрые тест-системы для выявления заражения коронавирусом COVID-19 сейчас есть лишь в двух регионах Украины. Об этом заявил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кузина, сейчас экспресс-тесты для выявления COVID-19 есть только в 2 регионах, еще более чем в 15 областях сделаны запросы на поставку.

"На сегодня два региона уже имеют запас быстрых тестов на определение нового коронавируса. Но в более чем 15 регионах сделаны запросы к оптовым поставщикам. Поэтому там уже вопросы по времени поставки этих тест-систем в регионы", - сообщил он.

Кузин отметил, что сейчас в 9 регионах страны есть ПЦР тест-системы, которые имеют определенные диагностические способности.

"Также уже 9 регионов имеют ПЦР тест-системы. И они имеют определенные диагностические способности. В целом 15 тест-систем на ПЦР были доставлены в регионы, закуплены за счет областных лабораторных центров. С понедельника в них также будут средства для того, чтобы они закупали дополнительное количество, которое будет необходимо для диагностики", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Черновцы прибыла партия экспресс-тестов для выявления заражения коронавирусом COVID-19. Черновицкая область стала вторым регионом, который получил экспресс-тесты на коронавирус.

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