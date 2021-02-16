Минздрав о доставке вакцин от COVAX: возникли бюрократические трудности

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна была прийти в Украину до 15 февраля. Однако возникли бюрократические трудности, которые помешали это сделать.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

"117 тысяч доз Pfizer от COVAX должны были поступить до середины февраля. Что касается COVAX возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины. Я хочу подчеркнуть, в очереди стоят все страны мира", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer на этой неделе.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине в течение следующего месяца.

Кроме того, Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.