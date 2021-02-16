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Минздрав о доставке вакцин от COVAX: возникли бюрократические трудности

Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса компании Pfizer должна была прийти в Украину до 15 февраля. Однако возникли бюрократические трудности, которые помешали это сделать.

Об этом Максим Степанов рассказал во время брифинга.

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"117 тысяч доз Pfizer от COVAX должны были поступить до середины февраля. Что касается COVAX возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины. Я хочу подчеркнуть, в очереди стоят все страны мира", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer на этой неделе.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине в течение следующего месяца.

Кроме того, Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.

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