Минздрав допускает рост случаев коронавируса после праздников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине существует вероятность роста количества больных коронавирусом после новогодних праздников. Президент Украины Владимир Зеленский поручил проанализировать ситуацию.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Владимир Зеленский дал поручение всесторонне проанализировать динамику заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года", - говорится в сообщении ведомства.

По словам Степанова, кроме роста количества новых случаев COVID-19, в Украине также ожидается увеличение сезонной заболеваемости гриппом.

Напомним, в Украине пятую неделю подряд сокращается динамика заболеваемости COVID-19. Также в стране наблюдается сокращение заболеваемости пневмонией.

Вместе с тем РБК-Украина писало, что в Украине показатель заболеваемости COVID составляет 281,6 на 100 тысяч населения. Это более чем в семь раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Кроме того, в Украине может появиться реестр лиц, которых вакцинировали от коронавируса.