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Минздрав договорился с частной компанией о доставке COVID-вакцины по Украине

Новина українською → Украина, Понедельник 08 февраля 2021 23:25
Минздрав договорился с частной компанией о доставке COVID-вакцины по Украине Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Украине не хватает государственных мощностей для хранения вакцины от коронавируса при необходимой холодовой цепи. Для этого Министерство здравоохранения договорилось с частной компанией, которая обеспечит транспортировку вакцин.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в программе Свобода слова на ICTV.

Компания обеспечит транспортировку вакцины из самолета, в котором она прибудет, к месту вакцинации.

Степанов добавил, что, например, вакцина Pfizer после разморозки храниться пять дней, и в Минздраве это все просчитано.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса при низких температурах, как того требует производитель. Минздрав уже запустил работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями.

Напомним, вакцинация от COVID в Украине стартует уже через неделю. Также стало известно, как пройдет первый пяти этапов.

Напомним, ранее Степанов заявил, что надо вакцинировать 60% украинцев, чтобы победить COVID в стране.

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