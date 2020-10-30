Минздрав будет привлекать медиков для борьбы с COVID-19 на контрактной основе

Министерство здравоохранения разработало механизм оперативного привлечения медиков к командам больниц, где лечат больных COVID-19. С медицинскими работниками будут заключать контракт.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как рассказали в министерстве, контракт будет предусматривать командировки в больницы населенных пунктов, где будет наблюдаться ухудшение эпидемической ситуации.

"Его важным условием является то, что за медицинским работником сохраняется основное место работы вместе со средней заработной платой. То есть, основной трудовой стаж не прерывается", - пояснил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Медик, который согласится на подписание такого контракта, будет пользоваться правом 300% средней зарплаты за работу с больными COVID-19.

Напомним, в среду в Украине зафиксировали 360 случаев коронавируса среди медицинских работников. За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у более 22 тысяч медиков.

Также РБК-Украина писало, что в стране больницы для пациентов с коронавирусом заполнены почти на 70%. Самая сложная ситуация в Житомирской, Полтавской, Одесской, Луганской и Ивано-Франковской областях.