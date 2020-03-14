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Минздрав будет информировать украинцев о коронавирусе через СМС

Новости » Общество     14.03.2020 - 16:44
Минздрав будет информировать украинцев о коронавирусе через СМС
Иллюстративное фото (flickr.com shareski)

Украинцам будут присылать короткие и четкие инструкции

Граждан Украины с помощью СМС-сообщений будут информировать о коронавирусе COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Telegram.

По данным Минздрава, население будет получать по СМС информацию о мерах борьбы с коронавирусом в Украине. Соответствующее решение приняли сегодня, 14 марта, на закрытом заседании Кабмина.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавирусом", - заявил министр здравоохранения Илья Емец.

Напомним, ранее в Минздраве призывали граждан доверять информации о пандемии коронавируса, распространенной только из официальных источников. В ведомстве отметили, что по состоянию на субботу в стране подтверждены лишь 3 случая заражения коронавирусом, из них один - летальный.

Кроме того, в Минздраве сообщали, что с начала года в Центр общественного здоровья поступили 67 сообщений о подозрении на COVID-19, (3 случая - подтверждены лабораторно, 61 - негативные, коронавируса нет, 3 образца исследуются).

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