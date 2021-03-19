UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Минздрав анонсировал ускорение COVID-вакцинации в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов анонсировал ускорение темпов вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, в ближайшее время ежедневное количество прививок от COVID-19 значительно увеличится.

Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

Как пояснил Степанов, вакцинация ускорится за счет того, что она разворачивается каскадным путем.

"Нам очень важно, чтобы она двигалась правильно на всех этапах и чтобы не было программных ошибок. Программные ошибки - это такие, которые сразу отбрасывают страну по уровню вакцинации назад. Поэтому мы разворачиваем ее каскадным путем. То есть мы начали с 50 мобильных бригад, сейчас их уже более 200", - сказал он.

Министр отметил, что темпы вакцинации действительно отстают от того плана, который был представлен местным властям, но количество прививок ежедневно увеличивается.

"Количество прививок увеличивается ежедневно. Да, она отстает от того плана, который мы показали органам местной власти, в каком количестве они должны делать прививки. По поводу этого, мы им всегда подчеркиваем, проводим иногда достаточно жесткие селекторы, каким образом они должны увеличивать прививки", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине могут изменить план вакцинации от коронавируса. В план могут внести новую категорию.

Добавим, вчера в Украине впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинывакцинацияМаксим Степановвакцина от коронавирусаКоронавирус
Читайте также
Украина значительно сократила список стран "красной" зоны
Киевская область усиливает карантин с 21 марта: что под запретом
Прогноз погоды