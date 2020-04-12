Минздрав опубликовал динамику распространения COVID-19 по областям

Министерство здравоохранения опубликовало динамику распространения заболевания коронавирусом по областям Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.

По данным Минздрава, наибольшая динамика распространения коронавируса наблюдается в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, и Киеве с показателем - 416. На третьем месте - Ивано-Франковская область с 291 случаем заражения.

"Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии", - заявили в Минздраве.

При этом наименьшая динамика распространения коронавируса фиксируется в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

"Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области", - добавили в Минздраве.

Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2777 случаев заражения коронавирусом. Количество летальных случаев от COVID-19 возросло до 83 человек. Жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины.

Также РБК-Украина писало, что в Ровенской области за сутки зафиксировали 6 новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на вечер 12 апреля в области лабораторно подтверждено 125 случаев заражения.