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В Минюсте объяснили, как относиться к "законам" оккупантов на захваченных территориях

Фото: в Минюсте объяснили, как относиться к "законам" оккупантов на захваченных территориях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Действующими на территории Украины являются только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов. "Постановления" или "законы", принятые оккупационной властью на захваченных территориях недействительны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

"Действующими на территории государства есть только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что любые нормативно-правовые акты, введенные врагом в действие на признанных миром территориях Украины, ничтожны и неправомерны, а следовательно, не создают никаких правовых последствий.

"Стоит отметить, что наша страна уже более 30 лет имеет абсолютно обоснованное право на самостоятельность, признанное всеми цивилизованными странами, и является полноправным участником международных отношений. Поэтому, каждая попытка на территории независимого государства ввести свои порядки является лишь лишним доказательством той кучи преступлений, которые уже совершили российские власти", - констатируют в министерстве.

Как сообщалось, российские оккупанты с 19 июля "лишили" граждан Украины права собственности на недвижимость в Мариуполе. Это незаконно и учитывать такое "решение" не стоит.

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