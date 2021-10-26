Минюст запустил реестр педофилов
Министерство юстиции Украины запустило реестр педофилов. Он пока работает в тестовом режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минюста.
По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, на сегодня в реестре уже есть данные о 171 лице, которые привлекались к ответственности и отбывают наказания за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Реестр наполняется Минюстом вместе с органами прокуратуры и суда. Пользоваться таким реестром полноценно можно будет со временем.
"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу", - отметила Высоцкая.
При этом по ее словам, пока нельзя занести в реестр педофилов человека, если в решении суда прямо не предусмотрено это положение.
"Это - определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию этого проекта", - добавила она.
Напомним, Верховная рада одобрила создание реестра педофилов еще в конце 2019 года, а в начале 2020 президент Владимир Зеленский подписал закон.
Согласно закону, в реестр должны вносить ФИО осужденного, дату рождения, место жительства или пребывания, преступление, за которое он был осужден, вид уголовного наказания и так далее.