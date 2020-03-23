Минюст: в тюрьмах нет оборудования и медиков для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом в украинских тюрьмах нет оборудования и медиков. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вирус несвободы: как в украинских тюрьмах борются с коронавирусом".

По словам замминистра юстиции Елены Высоцкой, которая отвечает за пенитенциарную систему, медицинская инфраструктура в тюрьмах находится в критическом состоянии. Она также отметила, что в последние 30 лет на этот вопрос не обращали внимания с точки зрения инвестиций.

"Да, в Киевском СИЗО ужасная ситуация с медицинской системой, оборудованием и персоналом. Киев как столица предлагает медикам явно более комфортные условия работы, чем в СИЗО, поэтому у нас есть проблема и с кадрами и оборудованием и в принципе с помещением следственного изолятора", - добавила она.

Она также рассказала, что заключенных с подозрением на коронавирус изолируют в инфекционных боксах, а затем под конвоем отправляют в обычные больницы. Экспресс-тесты для выявления COVID-19 в пенитенциарную систему Минюста поступать не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что Минюст не исключает массовое освобождение заключенных из-за коронавируса. Однако конкретных решений на сегодня нет, а идея обсуждается на уровне теории.