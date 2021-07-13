Минюст США поможет в расследовании убийства президента Гаити

Министерство юстиции США проведет расследование с целью установить, были ли нарушены какие-либо американские законы в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза . Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Энтони Коли.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на New York Post .

По его словам, Минюст США продолжит оказывать всестороннюю поддержку правительству Гаити в изучении фактов и обстоятельств этого "чудовищного нападения".

"Министерство проведет расследование по факту того, были ли нарушены какие-либо уголовные законы США в связи с этим делом убийством президента Моиза", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщали, что американский гражданин гаитянского происхождения, подозреваемый в участии в покушении на президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был информатором управления по борьбе с наркотиками США (DEA).