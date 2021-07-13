Минюст США поможет в расследовании убийства президента Гаити
Министерство юстиции США проведет расследование с целью установить, были ли нарушены какие-либо американские законы в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Энтони Коли.
Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на New York Post.
По его словам, Минюст США продолжит оказывать всестороннюю поддержку правительству Гаити в изучении фактов и обстоятельств этого "чудовищного нападения".
"Министерство проведет расследование по факту того, были ли нарушены какие-либо уголовные законы США в связи с этим делом убийством президента Моиза", - говорится в сообщении.
Ранее агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщали, что американский гражданин гаитянского происхождения, подозреваемый в участии в покушении на президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был информатором управления по борьбе с наркотиками США (DEA).
Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.
Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.
РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.
По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.