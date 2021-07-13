ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Минюст США поможет в расследовании убийства президента Гаити

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 13 июля 2021 07:58
Минюст США поможет в расследовании убийства президента Гаити Фото: Минюст США поможет полиции Гаити в деле убийства президента (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство юстиции США проведет расследование с целью установить, были ли нарушены какие-либо американские законы в связи с убийством президента Гаити Жовенеля Моиза. Соответствующее заявление сделал официальный представитель ведомства Энтони Коли.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на New York Post.

По его словам, Минюст США продолжит оказывать всестороннюю поддержку правительству Гаити в изучении фактов и обстоятельств этого "чудовищного нападения".

"Министерство проведет расследование по факту того, были ли нарушены какие-либо уголовные законы США в связи с этим делом убийством президента Моиза", - говорится в сообщении.

Ранее агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщали, что американский гражданин гаитянского происхождения, подозреваемый в участии в покушении на президента Гаити Жовенеля Моиза, ранее был информатором управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента