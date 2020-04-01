ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

За минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека

Новости » Коронавирус     01.04.2020 - 10:35
За минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего от коронавируса в Украине умерли 17 человек

За минувшие сутки от коронавируса умерли четыре человека. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом за прошедшие сутки было зарегистрировано более ста новых случаев заражения.

"За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусной болезни. В целом мы имеем уже 660 случаев. Десять человек выздоровели, 17 мы летальных случаев. Из них 4 - за прошедшие сутки", - заявил Ляшко.

Напомним, большинство из 669 заболевших коронавирусом в Украине в возрасте от 50 до 59 лет. Ляшко отметил, что по гендерному показателю немного больше женщин заразились коронавирусной инфекцией, чем мужчин.

Как писало РБК-Украина, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 669 случаев COVID-19. Наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134.

Добавим также, сообщалось, что препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается. Все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.

В Минздраве представили возрастную статистику среди заболевших коронавирусом Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 1 апреля
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь