За минувшие сутки от коронавируса умерли 4 человека

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего от коронавируса в Украине умерли 17 человек

За минувшие сутки от коронавируса умерли четыре человека. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом за прошедшие сутки было зарегистрировано более ста новых случаев заражения.

"За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 120 случаев коронавирусной болезни. В целом мы имеем уже 660 случаев. Десять человек выздоровели, 17 мы летальных случаев. Из них 4 - за прошедшие сутки", - заявил Ляшко.

Напомним, большинство из 669 заболевших коронавирусом в Украине в возрасте от 50 до 59 лет. Ляшко отметил, что по гендерному показателю немного больше женщин заразились коронавирусной инфекцией, чем мужчин.

Как писало РБК-Украина, за прошлые сутки в Украине зафиксировали 120 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявлено 669 случаев COVID-19. Наибольшее количество инфицированных в Киеве - 134.

Добавим также, сообщалось, что препаратами от коронавируса будут обеспечены все, кто в этом нуждается. Все дозы препаратов, клинические показатели в ближайшем времени будут в приказе Минздрава.