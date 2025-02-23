Мінус танки, БМП і вантажівка. ЗСУ розбили групу окупантів в Харківській області

На Харківському напрямку українські військові здійснили серію успішних влучань FPV-дронів по техніці росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням 3-тю окрему штурмову бригаду.
Військові пояснили, що підрозділом "FATUM" з Протитанкового батальйону було здійснено серію успішних влучань FPV-дронів.
Важливою особливістю операції стало враження техніки навіть під покриттям антидронових систем противника.
Нагадаємо, що раніше сьогодні безпілотники ЗСУ завдали удару по ворожій артилерії на одному з ключових напрямків. Вони знищили чотири російські гаубиці.
Ба більше, Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки.
Варто також зауважити, що станом на 16:00 неділі, 23 лютого, на фронті від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень.
Російські загарбники продовжують спроби штурмувати позиції українських захисників, але воїни ЗСУ завдають значних втрат противнику.
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