Мінус танки, БМП і вантажівка. ЗСУ розбили групу окупантів в Харківській області

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що раніше сьогодні безпілотники ЗСУ завдали удару по ворожій артилерії на одному з ключових напрямків. Вони знищили чотири російські гаубиці.

Ба більше, Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки.

Варто також зауважити, що станом на 16:00 неділі, 23 лютого, на фронті від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень.

Російські загарбники продовжують спроби штурмувати позиції українських захисників, але воїни ЗСУ завдають значних втрат противнику.

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