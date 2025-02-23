ua en ru
Нд, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Мінус танки, БМП і вантажівка. ЗСУ розбили групу окупантів в Харківській області

Харківська область, Неділя 23 лютого 2025 20:36
UA EN RU
Мінус танки, БМП і вантажівка. ЗСУ розбили групу окупантів в Харківській області Фото: ЗСУ розбили групу окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На Харківському напрямку українські військові здійснили серію успішних влучань FPV-дронів по техніці росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням 3-тю окрему штурмову бригаду.

Військові пояснили, що підрозділом "FATUM" з Протитанкового батальйону було здійснено серію успішних влучань FPV-дронів. За словами бійців ЗСУ, у результаті точних ударів було знищено:

  • чотири БМП,
  • чотири танки
  • одну вантажівку ворога.

Важливою особливістю операції стало враження техніки навіть під покриттям антидронових систем противника.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що раніше сьогодні безпілотники ЗСУ завдали удару по ворожій артилерії на одному з ключових напрямків. Вони знищили чотири російські гаубиці.

Ба більше, Сили оборони знищили дві колони російської бронетехніки.

Варто також зауважити, що станом на 16:00 неділі, 23 лютого, на фронті від початку доби відбулося 47 бойових зіткнень.

Російські загарбники продовжують спроби штурмувати позиції українських захисників, але воїни ЗСУ завдають значних втрат противнику.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
РФ випустила по Україні балістику і рекордну кількість дронів. Скільки збила ППО
РФ випустила по Україні балістику і рекордну кількість дронів. Скільки збила ППО
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні