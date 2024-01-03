Мінус генерал. На війні в Україні загинув екс-глава міліції Єкатеринбурга, - ЗМІ

На війні в Україні загинув російський генерал Ігор Трифонов. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Коммерсант ".

"Колишній очільник УМВС у Єкатеринбурзі Ігор Трифонов, якого 2022 року засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї, загинув на війні в Україні", - йдеться в матеріалі.

Адвокат генерала Ольга Кезік заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з Міноборони РФ, а виїхати на війну у нього вийшло наприкінці 2023 року.

Водночас адвокат додала, що поки не отримала офіційних документів, що підтверджують звільнення Трифонова.

Адвокат додала, що Трифонов хотів "перемогти". Дружина загиблого генерала дізналася про його смерть 2 січня.

Трифонов очолював міліцію Єкатеринбурга

Ігор Трифонов очолював УМВС у Єкатеринбурзі з 2011 до 2017 року, після чого до 2019 року керував ГУ МВС у Карачаєво-Черкесії.

У серпні 2022 року Трифонова визнали винним у незаконному зберіганні зброї та отриманні хабара за порушення кримінальної справи щодо шахрайства з коштами банку "Кольцо Уралу".

У березні 2023 року вирок пом'якшили, а строк зменшили на два місяці - до дев'яти років і чотирьох місяців колонії суворого режиму.

Ліквідація російських генералів в Україні

Раніше ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

Також в червні 2022 року управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердило загибель у бою під Попасною російського генерал-майора Романа Кутузова.