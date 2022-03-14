В Минцифры призвали уменьшить нагрузку на мобильные сети: как это сделать

В Министерстве цифровой трансформации призвали украинцев уменьшить нагрузку на мобильную связь. Это необходимо для того, чтобы обеспечить его стабильную работу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что часть местных жителей в Луганской области потеряла мобильную связь.

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